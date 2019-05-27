وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، مع ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات".
ونقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله الأمير محمد بن سلمان تحياته وتقديره لهما".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل ولي عهد دبي، في وقت سابق أمس الأحد، والوفد المرافق له، حصب قناة "العربية" السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سعودي إماراتي في جدة... ماذا قال محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.