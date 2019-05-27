الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بحشد قوات ضخمة في الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. ووفقا للمركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، قال المتحدث باسم قواتها مأمون المهجمي، إن "الحوثيين قاموا بحشد قوات ضخمة واستقدام المقاتلين وتعزيز مواقعهم في مختلف المناطق والمحاور بمحافظة الحديدة".
© AP Photo / Hassan Ammar
وذكر أن "قوات أخرى للحوثيين وصلت إلى مشارف مديرية التحيتا قادمة من المديريات الخاضعة لهم، وُزعت على المواقع الشرقية والجنوبية المتاخمة للمدينة".
وأشار متحدث ألوية العمالقة، إلى "نصب الحوثيين أسلحة ثقيلة في المواقع الشرقية والشمالية لمنطقة الجبلية، وارسالهم تعزيزات نحو محاور حيس والتحيتا والدريهمي".
وحسب المهجمي، "استقدم الحوثيون تعزيزات كبيرة إلى أطراف مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة) من محافظة إب (وسط اليمن) المجاورة لها، تمركزت في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية لمدينة حيس".
من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن الجيش اليمني شن قصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة في منطقة 7 يوليو السكنية شمال شرقي مدينة الحديدة ألحق أضراراً بمنزل، في حين تعرضت مناطق في مديرية حيس إلى 25 قذيفة.
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