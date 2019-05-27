شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يحتجز شخصين داخل شقة بالمدينة.. و«المدني» يخلي المبنى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة، من إنقاذ محتجزين داخل منزل بحي عروة؛ إثر اندلاع حريق بالدور الأول لمبنى مكون من دورين وملحق. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إنه تم إخراج حالتي احتجاز من الشقة وإخلاء الموجودين بالمبنى وجميعهم بحالة صحية جيدة.

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