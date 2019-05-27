شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة أمنية وراء تسريب بيانات مستخدمي «إنستجرام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف أحد الباحثين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات عن قيام موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بتسريب بيانات اتصالات عدد كبير من المستخدمين بما فيها أرقام هواتفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا عن، ديفيد ستاير، خبير البيانات، رصد شفرة مصدر لحسابات بعض مستخدمي إنستجرام، بما في ذلك معلومات عن اتصالاتهم عند تحميل الحساب على صفحة متصفح الإنترنت، مشيراً إلى أنه أبلغ إنستجرام بالاكتشاف في وقت سابق من العام الحالي.

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يُذكر أن بيانات اتصالات المستخدمين لا تظهر على صفحة بيانات المستخدم، بل تظهر على نسخة الكمبيوتر الشخصي من موقع إنستجرام، رغم أن تطبيق الخاص بالموقع يستخدم هذه البيانات في التواصل مع المستخدم.

وقال ستاير إن هذه الثغرة أدت إلى تسرب معلومات آلاف المستخدمين وبينهم أفراد وشركات وعلامات تجارية شهيرة، مضيفاً أن وضع معلومات اتصالات المستخدم في شفرة المصدر، يتيح للقراصنة سرقة هذه المعلومات، وتجميعها فيما يشبه قائمة أرقام الهاتف.

بدورها علقت ستيفاني أوتواي المتحدثة باسم إنستجرام بقولها إن: “معلومات الاتصالات التي اكتشفت في هذه الحالة ليست معلومات سرية، لكن معلومات اتصال أي عضو في مجتمع إنستجرام يمكن عرضها إذا اختار المستخدم تغيير حسابه إلى حساب تجاري”.