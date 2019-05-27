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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: لا صحة لبدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 فى 1440/8/4هـ ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق فى وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر.
واس
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