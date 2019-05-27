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صحيفة الخليج الإلكترونية
وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة إلى نادي الزمالك، بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.
وتوج الزمالك، مساء الأحد، بلقب الكونفدرالية الإفريقية، بفوزه على نهضة بركان المغربي (5-3) بركات الترجيح، بعد انتهاء نتيجة مجموع لقاءي الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وأكد آل الشيخ في تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على أن الزمالك، قدم موسم رائع، في مختلف البطولات التي شارك فيها.
وأشاد معالي المستشار بشكل خاص، بأمير مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، المشرف العام على فريق الكرة، قائلا: “شابوه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تتويجه بالكونفدرالية.. رسالة خاصة من #آل_الشيخ للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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