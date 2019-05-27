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صحيفة الخليج الإلكترونية
فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية جديدة بشأن الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.
ويُعد الدوري الإنجليزي، الأقوى في العالم، والأغلى قيمة مالية، نظرًا لوجود عدد كبير من المستثمرين عبر العالم، والذي يملكون الأندية الكبرى هناك.
وكشفت صحيفة “الصن” الإنجليزية، عن أن مايك آشلي، مالك نيوكاسل الإنجليزي، وافق على بيع النادي، للشيخ خالد بن زايد، ابن عم مالك مانشستر سيتي، الشيخ منصور بن زايد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن صفقة بيع نيوكاسل الإنجليزي، ستكلف الشيخ خالد بن زايد، مبلغ 350 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت أن أول أهداف الإدارة الجديدة، هو الحفاظ على الإسباني رافائيل بنيتيز، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع “ولاد العم” يشتعل في #البريميرليج.. مستثمر إماراتي جديد يشتري #نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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