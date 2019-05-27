كارثة في #الاتحاد بإيقاف لاعب جديد بسبب #المنشطات

لا تزال الصدمات تتوالى على نادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019.

وعانى الاتحاد، بشدة في الموسم الرياضي الحالي، حيث نافس الفريق الأول، على تفادي الهبوط حتى الجولات الأخيرة، كما أصبح نجمه الأول فهد المولد، مهدد بالإيقاف لمدة كبيرة، بسبب ثبوت تناوله مادة منشطة.

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وأعلنت هيئة الرقابة على المنشطات، إيقاف لاعب جديد بنادي الاتحاد، بسبب وجود عينة إيجابية في أحد الفحوص الذي أجريت له، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، عن إيقاف نايف المنتشري، لاعب نادي الاتحاد لكرة الماء، لمدة 4 سنوات، بسبب وجود عينة إيجابية في الفحوصات التي أجريت له، خلال الموسم الحالي.

وأشارت الهيئة، إلى أن اللاعب، تنازل عن حقه في فيتح العينة “ب”، ولديه الآن، مهلة 21 يومًا من أجل الاستئناف على القرار.