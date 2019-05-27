الزمالك يهزم #نهضة_بركان بهدف وركلات الترجيح تحسم ب#طل_الكونفدرالية

صحيفة الخليج الإلكترونية توج الزمالك بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 . كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

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