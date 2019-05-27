تأهل تاريخي لـ #أتلانتا إلى أبطال أوروبا.. و #إنتر يقضي على أحلام #ميلان

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق نادي أتلانتا، إنجازًا تاريخيًا، بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى دوري أبطال أوروبا، بعدج فوزه في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي، على ساسولو، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وبهذه النتيجة، وصل أتلانتا، إلى النقطة الـ69، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد ساسولو عند النقطة 43، في الترتيب الحادي عشر.

وتلقى أتلانتا، ضربة موجعة في بدجاية المباراة، باستقباله هدفًا في الدقيقة 19، سجله دومينيكو بيراردي، نجم ساسولو.

ولكن دوفان زاباتا، أدرك التعادل لأتلانتا، قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، ليعيد الأمل مرة أخرى إلى فريقه، في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي بداية الشوط الثاني، تسهلت الأمور على أتلانتا، وذلك بعد أن حصل لاعب ساسولو بيراردي، على كارت أحمر، في الدقيقة 50.

وبعد الطرد مباشرة، سجل أليخاندرو جوميز، هدف أتلانتا الثاني في الدقيقة 53، ليضيف النجم ماريو بازاليتيش، الهدف الثالث في الدقيقة 65.

* إنتر ميلان

Advertisements

وفي مباراة ثانية، حجز إنتر ميلان، تذكرة التأهل الرابعة إلى أبطال أوروبا، عن الدوري الإيطالي، بعد الفوز الصعب للغاية على إمبولي، بهدفين مقابل واحد.

وسجل الإنتر أولًا في الدقيقة 51، عن طريق بالدي كيتا، قبل أن يدرك إمبولي التعادل في الدقيقة 76، عن طريق جونيور تراوري.

ولكن راديا ناينجولان، أنقذ فريه إنتر من فقدان أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان، رصيده في الدوري الإيطالي، إلى النقطة 69، في المركز الرابع.

* أيه سي ميلان

ونتيجة إنتر ميلان، قضت على أمال أيه سي ميلان، في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه على سبال، بثلاثة أهداف لاثنين.

ووصل أيه سي ميلان، بهذه النتيجة إلى النقطة 68، في المركز الخامس، ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.