مونديال الشباب: #السنغال و #إيطاليا يطيران إلى دور الـ16

انتهت منافسات اليوم الرابع من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، 2019 ببولندا، والتي تقام منافساتها حتى 15 يونيو المقبل.

وعلى ملعب ستاديون غوسير، حقق منتخب اليابان فوزًا على المكسيك بنتيجة (3-0)، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وسجل ثلاثية اليابان، تايسي مياشيرو “هدفين” وكيوسوكي تاغاوا في الدقائق 21 و77 و52.

وعلى ملعب ارينا لوبلين، حقق منتخب السنغال فوزًا على كولومبيا بنتيجة (2-0)، في المجموعة الأولى، وجاء الهدفان من ركلتي جزاء عن طريق ابراهيما نياني وديون لوبي في الدقيقتين 34 و85.

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وعلى ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، فاز منتخب إيطاليا على الإكوادور، بهدف نظيف سجله اندريا بينامونتي بالدقيقة 15، في لقاء شهد طرد لاعب الإكوادور جاكسون بوروزو في الدقيقة 41.

وحقق منتخب بولندا، صاحب الأرض والضيافة، فوزًا عريضًا على تاهيتي بنتيجة (5-0)، على ملعب ستاديون فيدزيفا، بالمجموعة الأولى، وسجل الخماسية، جاكوب بيدنارسيك، مارسيل زيلا، دومينيك ستيزيك “هدفين”، أدريان بينيديسزاك، في الدقائق 18 و37 و39 و61 و74، علمًا بأنه تم طرد لاعب تاهيتي، هينيل تيهاموانا في الدقيقة 88.

وتأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16، متصدرًا للمجموعة الأولى بـ6 نقاط، وجاءت بولندا في المركز الثاني بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن كولومبيا “الثالث”، بينما تجمد رصيد تاهيتي “الرابع” بلا نقاط.

وصعد منتخب إيطاليا إلى دور الـ16، متصدرًا للمجموعة الثانية بـ6 نقاط، وجاءت اليابان في المركز الثاني بـ4 نقاط، ثم الإكوادور “الثالث” بنقطة، ثم المكسيك “الرابع” بلا نقاط.