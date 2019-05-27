الأخضر الشاب يعود إلى التدريبات استعدادا لمالي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
عاود المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته عقب مباراته الافتتاحية أمام فرنسا، أمس السبت، ضمن مجريات الجولة الأولى من كأس العالم للشباب، في بولندا، والتي انهزم فيها بهدفين دون رد.
وأسفرت قرعة كأس العالم للشباب 2019 ببولندا، عن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.
وقسم الجهاز الفني للأخضر، خلال الحصة التدريبية، التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب غروفالسكا، اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى نمنها، والتي شاركت في مباراة الأمس، مرانصا استشفائيًا، في حين أجرت الثانية، مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغرة.
ويختتم المنتخب الوطني، غدًا الإثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة مالي، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
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