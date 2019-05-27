صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – عقبة العامر – بريدة : قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة بجولة ميدانية تفقدية لهيئة محافظة الرس يرافقه فضيلة مدير إدارة الشؤون الميدانية الشيخ محمد المرشد ورئيس هيئة الرس الشيخ يوسف العامر . وشملت الجولة الاسواق والاماكن العامة المزدحمة بهذه الأيام المباركة.

وأشاد الشيخ العميرة بتوزيع الفرق الميدانية حسب الاحتياج.

كما التقى بمنسوبي الهيئة. وأكد فضيلته خلال اللقاء على التركيز على الحضور الفاعل في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والأماكن العامة والمهرجانات وغيرها . وتكثيف عدد الفرق الميدانية خلال هذه الفترة، مؤكداً على بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة مشيداً بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي حفظهم الله وبمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة القصيم يتفقد هيئة محافظة الرس ويقوم بجولة ميدانية تفقدية ويلتقي بمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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