- 1/2
- 2/2
دمشق — سبوتنيك. وقال القائد الميداني "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري نفذ كمينا محكما تمكن من خلاله القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين، الذين هاجموا كفرنبودة بعد ساعات من استعادة الجيش السيطرة عليها".
© Sputnik . Morad Saed
هذا وقد أعلن الجيش السوري، الأحد، استعادة سيطرته على بلدة كفر نبودة، ذات الموقع الحيوي، في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد أن انسحب منها قبل ثلاثة أيام، تحت ضغط هجمات الجماعات المسلحة.
كان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 مايو/أيار الجاري بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا، لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 سبتمبر / أيلول من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف على بلدة كفر نبودة بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.