قرار جديد من السعودية بشأن قمتى مكة

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© AP Photo / Evan Vucci
وكتبت: "تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى (السعودية مباشر)، لتغطية القمة الخليجية والقمة العربية، والقمة الإسلامية".
وأضافت: "سوف تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة، التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة".
ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو/أيار، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، يوم 18 مايو الجاري، أن الملك سلمان، وجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين إحداهما خليجية والثانية عربية طارئتين في مكة المكرمة، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.
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