السعودية تسقط طائرة مسيرة للحوثيين وتتوعد بالرد

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الرياض: أسقطت القوات الجوية السعودية في سماء المملكة الأحد طائرة من دون طيار أطلقها المتمردون الحوثيون اليمنيون في محاولة لاستهداف مطار في جنوب البلاد، حسب ما أعلن التحالف العسكري في اليمن، متوعّدا بالرد.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي "اعترضت وأسقطت" عند الساعة 07,14 بالتوقيت المحلي (06,14 ت غ) "طائرة مسيّرة تحمل متفجرات".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية الحكومية أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف (...) المدنيين".

وتابع المالكي "لم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا اذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً".

من جهتهم قال المتمردون عبر قناة "المسيرة" المتحدّثة باسمهم إن الطائرة استهدفت "مرابض الطائرات الحربية" في مطار الملك عبدالله.

Advertisements

وكثّف المتمردون اليمنيون في الأسابيع الاخيرة هجماتهم بطائرات من دون طيار ضد المملكة.

وأعلنت السعودية الخميس أنها اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات أطلقها المتمردون على مطار نجران الجنوبي، بعد أيام من هجوم استهدف محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي غرب الرياض، ما أدى الى توقف العمل فيه لساعات.

وتتّهم السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمتها، وبتهريب الاسلحة اليهم وتدريبهم على صناعة الطائرات المسيّرة، وهي اتهامات تنفيها طهران التي تقول إن دعمها للحوثيين سياسي.

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في مارس 2015.

وتكرّرت الهجمات مؤخرا في وقت تشهد فيه المنطقة حرباً نفسية بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.