شكرا لقرائتكم العراق: اعتقال مسؤول عسكري في "ولاية بغداد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 20:56

اعلنت بغداد أمس ان اجهزتها الامنية تمكنت من توقيف مسؤول عسكري بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي في الانبار، وقتل اخر في الموصل بالتزامن مع تفكيك وكريين للارهابيين ضبطت بداخلة كميات من الاسلحة والمتفجرات.



واعلنت وزارة الدفاع في بيان نشرتة وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاحد، القبض على مسؤول كتيبة الرشاشات لما يسمى بـ "ولاية بغداد". وذكر البيان أن" عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب ألقت القبض على أحد الارهابيين والمكنى بـ"ابو الحارث" في قضاء الكرمة بالانبار"، مشيرة الى ان "الارهابي كان مسؤولاً عن كتيبة الرشاشات لما يسمى بولاية بغداد". وأضاف البيان أن "عملية القبض تمت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة"، لافتا إلى أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض".

وفي بيان اخر اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، قتل أحد الإرهابيين المسؤولين عن نقل الانتحاريين في قضاء مخمور بالموصل. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الانباء العراقية أن "عناصر الفرقة 14 وبالتعاون مع أستخبارات فوج أستطلاع الفرقة وأستناداً إلى معلومات أستخبارية دقيقة تمكنت من قتل بأحد الإرهابيين المسؤولين عن نقل الانتحاريين وتأمين ملاذات أمنة لهم ونقلهم لتنفيذ العمليات الارهابية بعد نصب كمين محكم له في قضاء مخمور بالموصل".

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واضاف أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام قانون الإرهاب".

واعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، القبض على متسللين سوريين تسللا الى الحدود العراقية. وذكر بيان نشرتة وكالة الانباء العراقية أنه "استناداً على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على اثنين من المتسللين للحدود العراقية - السورية يحملان الجنسية السورية". واضاف ان "العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهما في غرب الموصل"، مشيرا الى انه "تم تسليم المتسللين السوريين للجهات المعنية لإكمال التحقيق معهم".

الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية اليوم عن ضبط وكرين للارهابيين في محافظة ديالى. وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان انه استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة تم ضبط وكرين للإرهابيين في منطقة الداينية بمحافظة ديالى احتويا بداخلهما على اسلحة ومتفجرات ومواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات.