«العاصوف 2» زاد من الجرأة جرعة

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عودة حميدة. للعام الثاني يأتي «العاصوف» برياحه القوية فيثير الجدل. المسلسل الذي اختار منذ العام الماضي سلوك طريق خاص به، مقدماً المجتمع السعودي في السبعينات، برؤية درامية استطاعت أن تجذب الجمهور، وتنال إعجابه. ومسألة «نيل الإعجاب» ليست بالأمر السهل، أو المضمون، حين يفتح العمل ملفات الماضي، ويكشف أسراراً وتنظيمات، ويبرز وقائع لم يرها المشاهد من قبل على الشاشة، ولا تناولتها الدراما من قريب، أو بعيد.

حافظ «العاصوف» على الخط الذي انطلق منه العام الماضي، وزاد من الجرأة جرعة، بتناوله هذا الموسم قضية اقتحام الحرم المكي من قبل جماعة «جهيمان»، وعلاقة التنظيمات المتطرفة بها، والمواقف، والنتائج التي ترتبت عليها، وما عرف ب«الصحوة»، وكيف نشطت تلك التنظيمات وعملت على تحريف الدين، وتعاليمه، وما تسببت به من تخريب للعقول، وزرع الفتن، وسفك للدماء، وتركت أثراً في المجتمع يثير الجدل دائماً بقصصه الملامسة لحياة الناس، والتي تتفوق بمضمونها، وبالقضايا التي تثيرها، وبأهدافها، على تفاصيل في السيناريو والإخراج. القصة لعبد الرحمن الوابلي، تأليف وسيناريو وحوار ناصر العزاز، وإخراج المثنى صبح.

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ناصر القصبي الذي يتولى الإشراف العام على العمل، يتميز كعادته بأدائه السلس، ولعل ما يلفت الجمهور أنه لا يطل بصورة «البطل الأول»، بل يبدو كضيف شرف، يسلم الدفة لمن يستحق الوقوف في الصف الأول، وفق الدور والقصة، ويتراجع إلى حد غيابه عن مشاهد عدة في الحلقة. وميزة القصبي أيضاً، أنك تشعر بحضوره طوال الوقت، وتنتظر إطلالته ولو بمشهد صامت، فصمته يسمح لملامحه بأن تطلق العنان للتعبير، والنطق بلا كلام، وإيصال عمق المشاعر، والتمكن سريعاً من ملامسة قلوب الناس.

بعينيه يحكي القصبي، ولا يحتاج إلى الكثير من الحوار ليؤدي الشخصية، ويصل إلى أعماقنا. يترك للنجوم والممثلين الشباب التقدم في «العاصوف»، وكله ثقة بأن لكل مجتهد نصيباً، وأن نجاح ممثل، وإتقانه لدوره هو نجاح للجميع.

اختيار يعقوب الفرحان لتأدية دور «جهيمان» صائب جداً، أولاً لشدة الشبه بينه وبين ذاك الإرهابي، وثانياً لإجادة الفرحان أداء الدور كما يجب. وما ينقص «العاصوف» هو الكتابة بأسلوب تشويقي أكبر، والابتعاد عن حشو الحوارات بسرد لا لزوم له، وتشاورات في مركز القيادة العسكرية تأتي «باردة»، في وقت الذروة والتوتر والأعصاب المشدودة، أي أثناء احتجاز المصلين داخل الحرم المكي، والسعي الحثيث لإيجاد طريقة للاقتحام من دون سفك الدماء قدر المستطاع. المخرج شريك في هذا الخطأ، ويتحمل مسؤولية رفع مستوى الحدث درامياً إلى حدود «الأكشن»، والتشويق والحركة السريعة، والتي كانت ضرورية في العمل.

المسلسل يثير جدلاً في محله، وينجح في تحقيق الهدف منه؛ من الطبيعي أن تعلو بعض الأصوات المعترضة على عدم اكتمال المعلومات، أو دقتها في الأحداث الحقيقية، لكننا نستغرب الأصوات الداعية لإيقافه بحجة «تشويهه» للمجتمع السعودي، فتسليط الضوء مهم للاستفادة مما حصل، وكشف لأقنعة الإرهابيين والمخربين للمجتمعات.

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