التوسع في الأبحاث العلمية

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البحث العلمي شرط ضروري وخطوة في غاية الأهمية تعتمد عليها كل مسيرة علمية جادة، تستهدف النهوض بالاكتشافات وبالتكنولوجيا، وتتوسع في استخداماتها، للوصول إلى حصاد وفير، يكون قليل التكاليف، لكنه في الوقت نفسه دقيق النتائج بقدر مصداقيته واعتماده على مخرجات أقرب إلى الصواب والتجديد والابتكار، كشرط لا غنى عنه لضمان استمرارية عملية التنمية الشاملة للمجتمع بكل روافده.

الإمارات العربية المتحدة التي تعيش نهضة تعليمية حقيقية، تنطلق من استراتيجية تطوير التعليم، وتعتمد مبدأ الاستثمار في الإنسان الذي تجتمع عليه القيادة الحكيمة للبلاد، التي تؤكد في كل حدث ومناسبة، أن الاستثمار في التعليم هو القاعدة الأساسية لضمان استمرار مسيرة التنمية بنجاح كبير، ولتحقيق عوائد اقتصادية استثمارية متنوعة، لا تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني؛ بل تلغيه من حساباتها التنموية المستقبلية، لصالح الطاقة النظيفة سواء النووية أو الشمسية، وتنويع مصادر الدخل بالاعتماد المتدرج في اتجاه تصاعدي على الإنتاجين الأساسيين الصناعي والزراعي، والتكنولوجيا.

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لذلك يكون من الضروري محاربة أية محاولات للاستهانة بالبحث العلمي، واعتباره وسيلة يُحسن الطالب بها درجاته العلمية، فيصبح عبث بعض طلبة المدارس والجامعات، وعدم إيمانهم بأهمية البحث العلمي، واعتمادهم على شراء أبحاث جاهزة، هو البديل المدمر الذي يتبعونه بدل أن يتعبوا ويبذلوا الجهود المطلوبة لصناعة البحث العلمي.

كل فئات المجتمع العاملة كالطبيب والمهندس والمعلم والأستاذ الجامعي والواعظ الديني، لا يستطيع أي منها أن يؤدي عمله بإتقان وكفاءة، إن لم يكن درس بجدية وبحث واستقصى واستنتج وتحقق من نتائجه، مع زملائه، بمعنى: إن لم يتخذ البحث العلمي منهجاً للوصول إلى الحقائق العلمية.

يجب أن يقتنع كل طالب علم، أنه بالمصداقية في تعامله مع البحوث العلمية يستطيع أن يحدد نطاق نجاحه، وبغير ذلك، فإنه لا يجني إلا على نفسه، وأن كل معلومة جديدة يصل إليها، هي رصيد يبني طوبة في شخصيته، والمرء يقيس بمعلوماته ومعرفته طبيعة الأمور. أما أسلوب الحفظ ونسيان المعلومات بعد الامتحانات مباشرة الذي تعودنا عليه في المدارس، فهذا لا يصنع علماء.

وعلى أسرة كل طالب علم أن تكون على يقين من أنها بشراء البحوث الجاهزة لابنها، أو الاعتماد على المعلم الخصوصي، فإنها تكاد تحطم مستقبل ابنها قبل أن يخطو خطوة صحيحة واحدة للوصول إليه، وتسهم بجهلها في خلق صعوبات حياتية مستقبلية كثيرة أمامه، وهي تعتقد أنها تحل مشاكله وتُعينه على تجاوزها.

المؤسسات التربوية المتخصصة، قادرة على اكتشاف عمليات الغش في البحوث العلمية المعلّبة، عديمة الفائدة، والتي يشتريها غير الواثق من نفسه بفلوسه أو على حساب أسرته سيان فمستويات الطلبة صفحات مفتوحة سهلة القراءة، ومن السهل بمكان على المعلم وأستاذ الجامعة، أن يميز بين الجهد الحقيقي للطالب والبضاعة الجاهزة عديمة الفائدة.

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