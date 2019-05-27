«التخطيط» تنظم حفل إفطار لموظفيها في مسجد الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، حفل الإفطار السنوي لموظفيها في مسجد الشارقة الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في الخامس من رمضان الجاري، في منطقة الطي على تقاطع طريق مليحة مع شارع الإمارات.

حضر حفل الإفطار المهندس صلاح بن بطي مستشار الدائرة والمهندس خالد بن بطي - رئيس دائرة التخطيط والمساحة ولفيف من مديري الإدارات والموظفين والعاملين من مختلف الأفرع بإمارة الشارقة.

اشتمل برنامج حفل الإفطار على عدة جولات تثقيفية لموظفي الدائرة داخل أروقة المسجد والمتحف والساحات الخارجية، ومنطقة الشلالات والحديقة الإسلامية، قدم فيها المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري، مستشار الدائرة، ومدير مشروع بناء المسجد، شرحاً مفصلاً للموظفين عن مراحل تصميم وبناء مسجد الشارقة.

ومن جهته أكد خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة أن الملتقيات الرمضانية تعزز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين في هذا الشهر الفضيل، ضمن أجواء يسودها الود والمحبة.

وبدورهم أعرب موظفو الدائرة عن فخرهم الشديد بإنجاز هذا الصرح الإسلامي الكبير الذي يعزز مكانة الشارقة دينياً وثقافياً.