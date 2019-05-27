سلطان يفتتح الدورة الأولى من معرض الكتاب الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الأحد، الدورة الأولى من معرض الكتاب الإماراتي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الزاهية، ضمن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

ويأتي المعرض تزامناً مع يوم الكاتب الإماراتي الذي أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي يصادف 26 من مايو من كل عام.

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة، جولته في المعرض بالاطلاع على معرض «خطوط أدباء الإمارات»، الذي يقدّم أكثر من 80 صفحة مضيئة قام بخطها شعراء وكتّاب وأدباء الإمارات بأياديهم، لتكون بمنزلة الوثائق الشاهدة والمؤرخة لكيفية عمل هؤلاء المبدعين المنتمين لجيل الريادة وما تلاهم من أجيال.

كما زار سموه «متحف الكاتب الإماراتي»، الذي يقام بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ويلقي الضوء على حياة وإبداعات نخبة من الكتّاب الإماراتيين الرواد والمعاصرين أمثال الماجدي بن ظاهر، وحميد الشامسي، وسالم العويس وغيرهم، من خلال إبراز العطاء المتميز لكل منهم، ويعرض مقتنياتهم الشخصية من محابر وأقلام ومخطوطات.

وتجوّل سموه بين أروقة وأجنحة المتحف، وتعرّف إلى ما يقدمه من مختارات شعرية تضمها الدواوين ومؤلفات الكتب والمقالات الخاصة بالمبدعين الإماراتيين، واستمع سموه لشروح حول مجموعة الإصدارات الصوتية التي يقدمها المعرض، والتي تضم تسجيلات إبداعية تم توثيقها، لتكون أرشيفاً إبداعياً للرواد.

وتفقّد سموه الأجنحة التي تضمّ دور النشر الإماراتية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على إصداراتها وما تقدمه من عناوين إبداعية تسهم في إلقاء الضوء على الإبداعات المحلية التي تجمع مختلف الأجناس الأدبية.

كما تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة عددا من الإهداءات المتمثلة بالإصدارات للكتاب والأدباء الإماراتيين، بالإضافة إلى المجموعة التذكارية التي أصدرها بريد الإمارات، احتفاءً باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019، وتتضمن عددا من الطوابع والبطاقات البريدية التي تحمل شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، وتأتي كمبادرة من بريد الإمارات سعياً للترويج للإمارة الباسمة عاصمة للكتاب. ويشارك في المعرض 25 دار نشر إماراتية، ونخبة من الأدباء والمبدعين الإماراتيين، خلال الفترة من 26 إلى 28 من مايو الجاري.

وينظم المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة 9:30 مساءً وحتى 12:30 بعد منتصف الليل، سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تجمع نخبة من المثقفين الإماراتيين الذين يسلطون الضوء على قضايا ثقافية متنوعة، إلى جانب الندوات الثقافية والإبداعية التي يقودها مؤلفون وكتاب يطرحون من خلالها تجاربهم ويناقشون عدداً من المواضيع التي تخدم الكاتب المحلي وتلعب دوراً في الارتقاء بمعارفه وإبداعاته.

شهد الافتتاح إلى جانب سموه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وجمعة الماجد، ومحمد المرّ رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وحبيب الصايغ، أمين عام الاتحاد العام للكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ونخبة من المثقفين والكتاب الإماراتيين.