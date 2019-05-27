«كلتشر تريب»: تصوير 1000 فيلم سينمائي في دبي خلال عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد موقع «كلتشر تريب» المتخصص في الثقافة والسياحة، أن أكثر من 1000 فيلم سينمائي صور في دبي خلال العام الماضي 2018، ما جعلها واحدة من الوجهات العالمية المفضلة للمخرجين السينمائيين من جميع أنحاء العالم.

وأشار الموقع إلى عدد من الأفلام الهوليوودية والبوليوودية التي صورت في الإمارة وحققت نجاحاً بإيرادات بلغت مئات الملايين من الدولارات في شباك التذاكر. وذكر الموقع أنه تم تصوير فيلم «Welcome» البوليوودي الكوميدي، في «فندق الحياة ريجنسي» بدبي في 2007، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان ربما من أول الأعمال العالمية الناجحة. وأوضح أن من أهم الأفلام الهوليوودية التي صورت في دبي كان الجزء الرابع من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة وهو «المهمة المستحيلة: بروتوكول الشبح»، من بطولة الممثل الأمريكي الشهير توم كروز. وكذلك فيلم الخيال العلمي «ستار تريك بيوند» الذي صورت مشاهده الرئيسية في دبي خلال شهر أكتوبر 2015، في العديد من المواقع التي تتسم بطابعها العمراني بالغ الحداثة، بما في ذلك فندق «برج العرب»، وبرج الماس في مركز دبي للسلع المتعددة.