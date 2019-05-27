معرض لمشاريع تخرج طلابية في حي دبي للتصميم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، معرض «ست درجات» في حي دبي للتصميم مؤخراً، وتضمن مشاريع تخرج 106 طلاب وطالبة من الكلية في مجالات العمارة والتصميم الداخلي والتصميم متعدد الوسائط وإدارة التصميم والاتصال المرئي، كما ضم مشاريع تخرج ثلاثة طلبة من طلبة الدراسات العليا في برنامج التخطيط العمراني.

وشكل المعرض الذي أبرز مواهب الطلبة ومهاراتهم، فرصة لخلق شبكات تواصل بين الطلبة الخريجين وخبراء التصميم والعمارة الذين حضروا افتتاح المعرض.

وقال الدكتور فاركي يالاثوكيرل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة: «أعمال الطلبة هذا العام هي على درجة عالية من الحرفية. إن دفعة خريجي 2019 على أهبة الاستعداد لمستقبل ناجح في مجال العمارة والتصميم الداخلي. ونال طلبتنا العديد من الجوائز بعد مشاركتهم في مسابقات عالمية مختلفة».