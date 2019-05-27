شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد : نأمل دوام تقدم المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



وقد نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنيات سموهم للملك سلمان بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير

كما نقل سمو ولي عهد دبي تهاني وتبريكات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشهر رمضان المبارك راجين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق بالخير واليمن والبركات.

هذا وقد أقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة إفطار رمضانية تكريماً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق وأدوا جميعا صلاة المغرب جماعة مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى أن يعم الاستقرار والسلام دولتينا الشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ويديم على شعبيهما نعمة الأخوة والتسامح والمحبة.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد، على «تويتر» صورة جمعت سموه وهو يقبل رأس خادم الحرمين الشريفين، وعلق عليها سموه: «مع ملك الحزم».

يرافق سمو ولي عهد دبي وفد يضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وعبدالله محمد البسطي الأمين العام لمجلس دبي التنفيذي وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

ومن جهة أخرى، التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في جدة الليلة الماضية، أخاه الأمير محمد بن سلمان.

وتبادل سموّهما التهنئة بالشهر الفضيل، ودعَوا الله عز وجل، أن يعيده على قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، بالخير والسلام، وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية.

وتجاذب سموّ ولي عهد دبي، وولي عهد المملكة العربية السعودية، خلال اللقاء أطراف الحديث، عن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع شعبيهما والقيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها، للوصول بها إلى أعلى المستويات على كل الصعد، وفي شتى المجالات.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين. (وام) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر الصفا بمكة المكرمة، مساء أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والوفد المرافق.وقد نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنيات سموهم للملك سلمان بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.كما نقل سمو ولي عهد دبي تهاني وتبريكات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشهر رمضان المبارك راجين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق بالخير واليمن والبركات.هذا وقد أقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة إفطار رمضانية تكريماً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق وأدوا جميعا صلاة المغرب جماعة مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى أن يعم الاستقرار والسلام دولتينا الشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ويديم على شعبيهما نعمة الأخوة والتسامح والمحبة.ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد، على «تويتر» صورة جمعت سموه وهو يقبل رأس خادم الحرمين الشريفين، وعلق عليها سموه: «مع ملك الحزم».يرافق سمو ولي عهد دبي وفد يضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وعبدالله محمد البسطي الأمين العام لمجلس دبي التنفيذي وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.ومن جهة أخرى، التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في جدة الليلة الماضية، أخاه الأمير محمد بن سلمان.وتبادل سموّهما التهنئة بالشهر الفضيل، ودعَوا الله عز وجل، أن يعيده على قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، بالخير والسلام، وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية.وتجاذب سموّ ولي عهد دبي، وولي عهد المملكة العربية السعودية، خلال اللقاء أطراف الحديث، عن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع شعبيهما والقيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها، للوصول بها إلى أعلى المستويات على كل الصعد، وفي شتى المجالات.حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين. (وام)

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