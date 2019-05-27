الكوميديا الأردنية تحزن «العم غافل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

انتقد الفنان حسين طبيشات الكوميديا الأردنية المعروضة خلال رمضان الجاري واعتبرها مفتعلة.

وذكر طبيشات الذي قدم شخصية «العم غافل» الكوميدية طوال سنوات، أنه لم يضحك إطلاقاً خلال متابعة الأعمال الحالية بل شعر ببعض الحُزن.

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وقال: قبل وبعد عروض مسرحية «غافل 8 جيجا» كنت أشاهد حلقات من أعمال تلفزيونية وأنا مازلت أرتدي ملابس شخصية «العم غافل» ولم أجد شيئاً يدعو للابتسامة ولاحظت غياب كوميديا الموقف في البرامج والمسلسلات.

وذكر طبيشات أنه كان بصدد تقديم جزء جديد من سلسلة «العم غافل» على شاشة التلفزيون الأردني هذا العام قبل استبعاده بداعي تكرار ظهوره. وقال: طلبوا مني الاستراحة وهناك من يتحدث كثيراً ضد هذه النوعية. ورأى طبيشات أن إلغاء الأعمال الكوميدية القصيرة على الشاشة الرسمية يترك فراغاً في هذا السياق مؤكداً وجود جمهور ينتظرها.

وأضاف: هناك من ينتقدنا كل عام رغم محاولتنا الجمع بين الكوميديا وطرح قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية في قالب يحترم ذائقة المشاهدين وبعد غيابنا ظهرت تجارب عديدة على شاشات قنوات خاصة أغضبت قطاعاً واسعاً بسبب أسلوبها ومحتواها.

طبيشات عدّ برنامج «الكاميرا الخفية» صعب التنفيذ مع الأردنيين تحديداً. وقال: إذا كانت المقالب حقيقية مثلما فعلت في سنوات سابقة فربما يتعرض من يقدمها لردة فعل خطرة وهذا ما حدث معي في حلقات عدة. أضاف: ما نُشاهده برامج شبه «مفبركة» غالباً على الشاشات العربية ويستطيع المتابع العادي كشفها.