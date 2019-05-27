حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شارك الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش جمهورهما ومتابعيهما عبر الحساب الرسمي ليوسف في «فيسبوك»، صور ومقاطع فيديو خلال جولتهما في مخيم البقاع للاجئين بلبنان، وعلق على الصور والمقاطع قائلاً: «سمعنا قصصهم ولعبنا معهم، وهم يطمئنونكم بأنهم سعداء وراضون بما كتب الله لهم، ولكنني أرى أنهم مازالوا في حاجة لمساعدة الجميع حتى يكونوا أفضل».

* نشر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي صورة له من كواليس مسلسل «حدود الشر» عبر صفحته الرسمية في «إنستجرام» وعلق عليها «عيسى من الشخصيات التي أعتز بتقديمها خلال الدراما ضمن أحداث مسلسل حدود الشر، مع القديرة حياة الفهد، ومن تأليف محمد النشمي وإخراج أحمد دعيبس.. أتمنى أن تكونوا راضين عن العمل».

* استقبل الجمهور المغربي الفنانة يسرا والمطرب (أبو) بالزفة المغربية في حفل ضمن ليالي موروكو مول الرمضانية، وشارك بالحفل الذي استمر من العاشرة مساء بتوقيت المغرب وحتى السحور، الفنان المغربي الدوزي، إلى جانب الفرقة المراكشية للفنون الشعبية.

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* هنّأ عدد من النجوم اللبنانيين والعرب، الإعلامي اللبناني نيشان بمناسبة عيد ميلاده، ونشروا صوراً بصحبته عبر صفحتهم، وتمنوا له مزيداً من التألق والنجاح في المستقبل، إلى جانب احتفال المطربة نوال الزغبي والمطرب وائل كفوري وبعض الزملاء بنيشان في منزله والتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر صفحاتهم بمواقع التواصل.

* وجه الفنان د.حبيب غلوم رسالة لمتابعيه عبر صفحته في «إنستجرام» للدعاء بالشفاء العاجل للفنان السعودي خالد سامي، إذ يمر بحالة حرجة ويرقد في إحدى المستشفيات، ونشر غلوم صورة سامي، وتمنى له الشفاء.

* انتهى الفنان المصري مصطفى شعبان من تصوير أحداث مسلسل «أبوجبل» الذي يعرض على مجموعة من القنوات الفضائية، ونشر تغريدة عبر صفحته في «تويتر» بصحبة بطلي العمل الفنانين «دياب، ومحمد علي رزق» المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

* احتفل الشاعر تامر حسين مؤلف أغنية جمع حبايبك التي غناها الفنان عمرو دياب ضمن إحدى الحملات الإعلانية لشركة اتصالات مصرية، بنجاحها إذ وصلت مشاهدات الإعلان لأكثر من 50 مليوناً خلال أسبوعين.