مدارس المنهاج الأمريكي في دبي الأكثر جذباً للطلبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

كشف تقرير حديث، أعدته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حول أبرز نتائج الرقابة المدرسية للدورة الحادية عشرة، عن أن مدارس المنهاج الأمريكي، تتصدر قائمة المدارس الأكثر جذباً للطلبة الإماراتيين، بواقع 61%، يليها «البريطاني» بنسبة 28%، ثم البكالوريا الدولية 9%، وأخيراً منهاج وزارة التربية والتعليم بنصيب 2%.

وذلك وفقاً للمدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة فاطمة بالرهيف، التي أكدت ضرورة توسيع جهود المدارس الخاصة على تطوير مهارات القراءة لدى الطلبة كأولوية وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كشفت الرقابة المدرسية، عن أن 14% فقط من المدارس، أظهرت فاعلية في تطوير مهارات طلبتها في القراءة، في حين أن مهارات الطلبة في القراءة لا تزال دون التوقعات في 43% من المدارس الخاصة. وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام: «للمرة الأولى، بلغت نسبة الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة الضعيفة «صفر»، وبلغت نسبة الذين يدرسون في مدارس أداؤها جيد 61%، مقابل 6% جيد جداً، و3% متميز، و30% مقبول، وبحسب نتائج الرقابة هناك 70% منهم يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة جيدة أو أفضل، وتشكل هذه النسبة زيادة بقدار 8 %عن الدورة الماضية 2017-2018. وأفادت بأن المدارس الخاصة التي لم تتمكن من تحسين مستوى جودة أدائها العام من المستوى الضعيف أو المقبول، تمكنت من تحقيق تحسين في عدد من مؤشرات الجودة، بواقع 100% مؤشرات الجودة المرتبطة بمخرجات الطلبة. وقالت إن هناك أكثر من 55% من مدارسنا الخاصة، قطعت أشواطاً كبيرة في تمكينهم من اكتساب مهارات القرن 21.