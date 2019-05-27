«التطرف» يتقدم في أوروبا بأكبر انتخابات منذ 20 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلى ملايين الناخبين في 21 بلداً أوروبياً أمس الأحد، بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، في آخر أيام التصويت؛ إذ يُتوقع أن تحقق الأحزاب اليمينية المشككة في جدوى الوحدة تقدماً، بفوزها بثلث المقاعد، وستعلن نتائج الاقتراع الذي شهد زيادة في الإقبال في دول عدة، بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات في إيطاليا.

وأعلن البرلمان الأوروبي، أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات هي «الأكبر في عشرين عاماً»، وتقدر ب51 % بالنسبة إلى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد من بريطانيا.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان جوم داش، أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تراوح ما بين 49 و52 %. وارتفعت نسبة الإقبال في دول عدة، بينها ألمانيا وفرنسا. وستكون إيطاليا آخر دولة تغلق مراكز الاقتراع فيها عند الساعة 23,00.

وبدأت عمليات الاقتراع في 23 مايو/‏أيار في سبع دول في الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا الغارقة في أزمة «بريكست».

ودعي 427 مليون ناخب إلى التصويت لانتخاب 751 نائباً في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دوراً حاسماً في صياغة القوانين الأوروبية.

وفي منتصف النهار، بلغت نسبة المشاركة في فرنسا 19,26%؛ إذ سُجلت زيادة 3,5 نقاط على نسبة المشاركة مقارنة بالعام 2014. وفي ألمانيا بلغت نسبة المشاركة عند الساعة 14:00 (12:00 ت غ) 29,4 %، أي بارتفاع يقارب 4 نقاط، مقارنة بالانتخابات السابقة. وتزامن الاقتراع في إسبانيا مع الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المناطق التي عادة ما تشهد إقبالاً أكبر، وبلغت نسبة المشاركة 34,68 % مقابل 23,87 % للعام 2014. وفي بولندا، ارتفعت نسبة المشاركة ظهراً إلى 14,93%، مقابل 7,31 % صباحاً، وفي المجر، بلغت المشاركة 17,2 % عند الساعة 11:00.

وفي النمسا أفادت استطلاعات الرأي بتقدم الحزب المحافظ الحاكم بتحقيقه 7,5 نقاط، مقارنة مع الانتخابات السابقة. وتنشر النتائج الرسمية في الدول الأوربية، اعتباراً من الساعة 21,00 ت غ، لدى انتهاء الاقتراع في إيطاليا.

وتصدّر حزب «التجمّع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن في فرنسا، إذ حاز ما بين 24 و24,2 % من الأصوات يليه تحالف ماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23 %، وذلك بحسب استطلاعين للرأي. كما تشير التقديرات إلى تصدر حزب «الرابطة» بقيادة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني في إيطاليا بعد حصوله على نسبة تتراوح بين 27 و31% من الأصوات، بحسب استطلاع للرأي. وحقق حزب «فيديس» بزعامة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان نصراً، بعدما فاز ب56% من أصوات المقترعين. ويتوقع أن يحل حزب «بريكست» المناهض لأوروبا، في بريطانيا في الطليعة، خاصة بعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وتحسم نتائج الانتخابات السباق إلى المناصب الأساسية في المؤسسات الأوروبية، خاصة رئاسة المفوضية. (أ ف ب)