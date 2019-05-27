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الإمارات تتطلع إلى علاقات واعدة مع الهند بعد فوز مودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن التطلع إلى المزيد من تقوية العلاقات المتينة مع الهند، بعد تولي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ولاية ثانية إثر الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في عموم شبه القارة، مؤكدا أن العلاقات بين الإمارات والهند تدخل مرحلة جديدة واعدة. ورحب قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الأحد، بحرارة بأحاديث مودي إلى الجميع والوصول اليهم (خلال الحملة الانتخابية الماراثونية). واعتبر قرقاش في تغريدته أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والهند، تدخل مرحلة جديدة عظيمة.
وكلف الرئيس الهندي رام ناث كوفيند رسمياً مودي، بتشكيل الحكومة الهندية الجديدة بعد ساعات من إعلان فوز حزبه القومي بالانتخابات الأخيرة.
وقالت الرئاسة الهندية في بيان، إن الرئيس كوفيند عين مودي في منصب رئيس الوزراء، وطلب منه تقديم أسماء أعضاء حكومته وتوقيت أداء اليمين الدستورية.
وكان حزب الشعب الهندي القومي (بهاراتيا جاناتا)، الذي ينتمي إليه مودي، قد حقق انتصارا كاسحا في الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتيجتها الجمعة، ليضع حزبه القومي على طريق زيادة أغلبيته بعد تعهده باتباع سياسات داعمة لقطاع الأعمال وتعزيز الأمن القومي.

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