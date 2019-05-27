محمد بن زايد: الإمارات تدعم الانتقال السياسي السلمي في السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان الشقيقة في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الدولة حالياً.

وعبر سموه خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني الشقيق ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى الى تحقيق الوفاق سينجح السودان ويحقق مراده ويعزز استقراره وبناءه ويبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - السودانية أخوية ومتجذرة على المستويات كافة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تبادر دائماً في تقديم الدعم إلى الشعب السوداني الشقيق بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والمحبة.

وتمنى سموه لجمهورية السودان وشعبها مستقبلاً مشرقاً يعمه التقدم والتنمية والوفاق.

من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيلة تجاه الشعب السوداني، مثمناً الدعم الذي قدمته الإمارات الى السودان بهدف تعزيز اقتصاده، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان والوفد المرافق للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

كان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قد وصل إلى البلاد مساء أمس، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان. (وام)