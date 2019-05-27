متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات، وبالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إطلاق جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي، وتهدف إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال جائزة تصوير مبتكرة تركّز على عرض التحديات والحلول التي يواجهها عالمنا اليوم في مجال أهداف التنمية المستدامة، عن طريق الصور المعبرّة، والتي ترتبط مباشرة بالأهداف.

فتح باب التسجيل في الجائزة أمس، ويستمر حتى 31 يوليو/ تموز المقبل، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خلال فعالية «أهداف التنمية المستدامة التميز في التنفيذ» للمهتمين بالمشاركة في جائزة «أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي».

تتضمن الجائزة خمسة محاور تسلط الضوء على الناس والكوكب والازدهار والشراكات والسلام، وبإمكان المصورين الهواة والمحترفين من كل أنحاء العالم المشاركة في هذه الجائزة.

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وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات: نحرص على التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة، ونفخر بعلاقتنا مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي الرائدة في هذا المجال؛ لتسليط الضوء على تحديات وحلول أهداف التنمية المستدامة من خلال عدسات المصورين من كافة أنحاء العالم، بما أنهم قادرون على تسليط الضوء على هذه التحديات والحلول بطريقة ملهمة ومبدعة.

وأضاف عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: هذه الأهداف السبعة عشر تهدف إلى تطوّر وازدهار المجتمعات حول العالم؛ لذلك فهي في غاية الأهمية ليس لنا نحن فقط اليوم ولكن لأجيالنا القادمة أيضاً، ونحن واثقون بأنه توجد في دولة الإمارات ودول العالم أيضاً مواهب قادرة على التعبير عن التحديات العالمية والحلول بطريقة بصرية وبأساليب إبداعية، ونحن سعداء بتوفير هذه الفرصة، ووضعها بين يدي مصوري العالم ليرووا قصصهم عن أهداف التنمية المستدامة من خلال عدساتهم.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: سعداء بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في هذه الجائزة. هناك عشرات الروابط بين الصورة وقراءة الواقع، الأمر الذي يفتح باب الإبداع على مصراعيه أمام عدسات المصورين من هواةٍ ومحترفين. كما أن الفئات الخمس للجائزة مُحرَّضةٌ على التفكير البصريّ المنبثق من الوعي بأهمية فهم واقع وحلول التنمية المستدامة، وترجمتها بصرياً من خلال فن التصوير. المنافسة على الفوز ستتطلّب ثقافةً بصريةً مُدعَّمةً بالمعرفة.