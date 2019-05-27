ترامب يؤكد أنه ما زال يثق بزعيم كوريا الشمالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، أمس الأحد، أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على الرغم من توقف المحادثات النووية واختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج في الآونة الأخيرة.

وكتب ترامب الذي يزور حالياً اليابان، قبل أن يمارس رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تغريدات تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر، وقال: «أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، مما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافاً لي أنا». وأضاف: «أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي».

من جهة أخرى أكد ترامب أنه «ابتسم» في مواجهة الشتائم التي أطلقتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي وصفته ب«الأحمق» و«الغبي ذي مستوى ذكاء منخفض»، إثر انتقادات وجهها لكيم.

وتساءل ترامب: «هل يمكن أن تكون هذه إشارة موجهة لي؟». وبايدن المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، يأمل منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 2020 في الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية قامت بتجربتين لأسلحة قصيرة المدى خلال أقل من أسبوع، في أول اختبارات من هذا النوع منذ أكثر من عام. وانتهت القمة الثانية بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية في هانوي في فبراير بدون اتفاق، أو حتى بيان مشترك، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على تخفيف العقوبات على بيونج يانج مقابل تخليها عن برامجها الصاروخية والنووية.

وقبل لقائه مع الإمبراطور الجديد ناروهيتو، اليوم الاثنين، في أهم محطة من زيارته، خصص ترامب وآبي، أمس الأحد، في أجواء من الهدوء، لتعزيز العلاقات بين البلدين و«الصداقة» بين الرجلين.

وتحت سماء صافية ودرجة حرارة مرتفعة، لعب ترامب وآبي الجولف في نادي موبارا في شيبا القريبة من العاصمة طوكيو.

وأظهرت صور التقطها التلفزيون الياباني من الجوّ، الرئيسين وهما يتدربان على التلويح بمضارب الجولف، ويقومان بالقيادة في الملعب، يرافقهما لاعب الجولف المحترف إيساو آيوكي. وبعد الجولف، حضر آبي وترامب المرحلة الأخيرة من بطولة السومو في طوكيو.

وقدم ترامب لمصارع السومو الياباني أسانوياما، كأس الرئيس الذي يزن نحو 27 إلى 32 كيلوجراماً، ويبلغ طوله 1,4 متر بعد فوزه في البطولة.

وشاهد ترامب هذه الجولة من المصارعة التقليدية القديمة في اليابان، بعدما دخل على وقع التصفيق إلى مدرج «ريوجوكو كوكوجيكان» للسومو الذي يتسع لعشرة آلاف شخص.

وبدا ترامب جدياً لدى مشاهدته للمصارعة، فيما كان أكثر استرخاء عند صعوده للحلبة لتقديم الجائزة. وخضع المدرج لإجراءات أمنية مشددة وشددت الرقابة على الحاضرين. وتم تحذير الحاضرين أيضاً من إلقاء وسائد مقاعدهم كما يجري عادة في مثل هذه المباريات، خشية من أن تصيب الرئيس الأمريكي عن طريق الخطأ.

(أ.ف.ب)