© REUTERS / Anees Mahyoub القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن النقيب إياد الجعدي، قوله: "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع قرحة وقهوش والتبة الحمراء وتبة الخزان ونقطة الدرجة، ومناطق القفلة وشخب ودار السيد شمال منطقة حجر شمال وغرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)". وأضاف الجعدي: "الجيش يواصل التقدم في مناطق هجار وسليم والفاخر بمنطقة العود". وأكد: "مصرع وجرح العديد من الحوثيين خلال المواجهات، واستعادة آليات تابعة لهم". وقال الجيش: "أربعة من عناصر الحوثيين بينهم قيادي بارز قتلوا، السبت برصاص قيادي حوثي آخر في مديرية الحشاء غرب الضالع". وحسب مصدر عسكري لـ"سبوتنيك، فإن الجيش اليمني، سيطر، أمس الأحد، على منطقة شخب شمال قعطبة إثر هجوم من محورين على مواقع "أنصار الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من أنصار الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.