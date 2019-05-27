الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من أنصار الله

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© REUTERS / Anees Mahyoub
وأضاف الجعدي: "الجيش يواصل التقدم في مناطق هجار وسليم والفاخر بمنطقة العود".
وأكد: "مصرع وجرح العديد من الحوثيين خلال المواجهات، واستعادة آليات تابعة لهم".
وقال الجيش: "أربعة من عناصر الحوثيين بينهم قيادي بارز قتلوا، السبت برصاص قيادي حوثي آخر في مديرية الحشاء غرب الضالع".
وحسب مصدر عسكري لـ"سبوتنيك، فإن الجيش اليمني، سيطر، أمس الأحد، على منطقة شخب شمال قعطبة إثر هجوم من محورين على مواقع "أنصار الله".
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