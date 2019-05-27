السيسي يعلق على فوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

وتوج نادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

فاز الزمالك في مباراة الإياب بهدف نظيف من ضربة جزاء أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55.

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف، لتحتكم المباراة إلى ركلات الترجيح بعد التعادل ذهابا وإيابا (1-1).

واستطاع الزمالك أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5-3) بعدما أهدر بركان الركلة الأولى كما أن لم يسدد الخامسة.