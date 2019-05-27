شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يتوجه إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس الأحد، إلى المملكة العربية السعودية. Advertisements وأوضح التليفزيون الموريتانى أن وزير الخارجية سيشارك فى الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمتين العربية الطارئة والإسلامية الرابعة عشرة المقرر انعقادهما أواخر مايو الجارى.

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