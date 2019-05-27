الأردن وبريطانيا يبحثان متابعة مخرجات مبادرة لندن 2019 لدعم الاقتصاد الأردنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التخطيط الأردني الدكتور محمد العسعس مع وزير‪ الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني أندرو موريسون، اليوم الأحد، متابعة مخرجات مبادرة لندن 2019 لدعم وتنمية الاقتصاد الأردني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين ناقشا الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها الأردن بناءً على خطة السنوات الخمس الموضوعة، لإطلاق النمو والاستثمار بهدف خلق فرص العمل والاعتماد على الذات.

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