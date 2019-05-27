شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى خلال استقباله رئيس المجلس العسكرى بالسودان: ندعم استقرار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بن زايد، خلال استقباله للفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى فى السودان، دعم الإمارات للسودان وكل ما يحفظ أمنه، معرباً عن دعم الإمارات لاستقرار السودان، بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية.

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