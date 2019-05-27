ظريف يصف زيارته للعراق بـ"البناءة"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

وصف وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، زيارته ولقاءاته بالقيادات العراقية بـ"البناءة".

وبدأ ظريف، السبت، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد.

وقال ظريف، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إن لقاءاته بالمسؤولين العراقيين اكتسبت الأهمية، ووصفها بـ"البناءة".

وأشار إلى أنه التقى الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونظيره في العراق كما التقى قادة التكتلات البرلمانية في هذا العراق.

لفت إلى أنه اقترح التوقيع على معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة.

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