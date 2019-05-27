سفارة أنقرة بعمان تجمع الجالية التركية على مائدة إفطار رمضانية

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365
أقامت سفارة أنقرة بالعاصمة الأردنية عمان، الأحد، حفل إفطار رمضاني لأبناء الجالية التركية في المملكة.
وأقيم الإفطار في منزل السفير التركي مراد قرة غوز بالعاصمة عمان بحضور ممثلي المؤسسات التركية العاملة في الأردن.
وقال قرة غوز، في تصريح للأناضول،: "تستضيف السفارة التركية اليوم إفطاراً رمضانياً للأتراك المقمين في المملكة، هناك نحو 3500 تركي هنا في الأردن".
وتابع "هذا الإفطار من ضمن العديد من الفعاليات التي أقمناها في شهر رمضان لهذا العام".
وأوضح "استضفنا هنا قبل أيام الأمير الحسن بن طلال (عم العاهل الأردني) وعدداً من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وسنقيم بعد أيام إفطارًا لرجال الأعمال والتجار".
وأعرب أبناء الجالية التركية، في أحاديث منفصلة للأناضول، عن سعادتهم لإقامة الإفطار وما له من أهمية في تعزيز أواصر المحبة والترابط بينهم في الأردن.
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