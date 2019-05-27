الخرطوم.. مباحثات بين تجمع المهنيين وسفيري بريطانيا والسعودية

الخرطوم / الخليج 365

أجرى تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، مباحثات منفصلة مع سفيري بريطانيا والسعودية في الخرطوم بشأن مستجدات الأوضاع في السودان.

وقال التجمع، في بيان، إن "لجنة العلاقات الخارجية التابعة لتجمع المهنيين ناقشت مع السفير البريطاني عرفان صديق الأوضاع في السودان، والدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا ودول الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوربي في دعم الاستقرار في البلاد".

ودعت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الجمعة، إلى إضراب عام عن العمل، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.

وأخفقت قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وسط اتهامات للمجلس بالرغبة في الهيمنة على عضوية المجلس السيادي ورئاسته.

وأضاف تجمع المهنيين أن "السفير البريطاني أكد على ضرورة الانتقال السلمي لسلطة مدنية ودعمهم لهذا الاتجاه ووقوفهم مع مطالب وتطلعات الشعب السوداني".

كما التقت لجنة العلاقات الخارجية في التجمع مع السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، بحسب البيان.

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ودعا التجمع، خلال اللقاء، السفير السعودي إلى "دعم خيارات الشعب السوداني في إقامة سلطة مدنية انتقالية".

وقال التجمع إن هذين اللقائين يأتيان ضمن جهوده لـ"لعكس رؤيته حول المرحلة المقبلة من تاريخ السودان لكافة الأطراف الدولية والإقليمية".

وتوجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وتلك هي الزيارة الخارجية الثانية منذ أن تولى البرهان منصبه، حيث زار القاهرة، السبت، والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.