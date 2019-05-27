صحيفة الخليج الإلكترونية وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية إلى جمهورية ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس التي انطلقت أمس وتستمر حتى 31 مايو 2019 .

وترأس البعثة العميد صالح اللحيدان، وضمت رماة البندقية عبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي ورماة المسدس محمد المالكي وعطا الله العنزي والإداري منصور المطيري والمدربين “الكوري “لي سونج و”المصري “محمد إسماعيل.

من جهته أكد رئيس البعثة العميد اللحيدان أن المنتخب السعودي للرماية دائماً مايقدم أداءً عالياً ونتائج جيدة في مشاركاته، مشيراً إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

وأوضح اللحيدان أن المنتخب السعودي يضم لاعبين موهوبين في الرماية تم تدريبهم خلال الفترة الماضية وفق إستراتيجية محددة يسير عليها الاتحاد السعودي للرماية للوصول بهم إلى أعلى المستويات وتقديم الأداء المشرف والنتائج الإيجابية في المحافل الدولية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #أخضر_الرماية يشارك في بطولة العالم بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.