شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر.. زائر بالمسجد النبوي يطعم ويسقي رجلاً «مبتور اليدين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت “إمارة منطقة المدينة المنورة”، اليوم الأحد، على حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو مؤثر، يظهر أحد الزوار وهو يساعد آخر مبتور اليدين بأن أطعمه وسقاه، لحظة رفع أذان المغرب.

وأظهر المقطع زوار الحرم النبوي عقب رفع أذان المغرب وقد تجمعوا لتناول الإفطار، وفيما انشغل كل منهم بوجبته، اهتم أحدهم بالشخص الذي جلس مقابله؛ وهو آسيوي الجنسية، مبتور اليدين.

وحرص الرجل على إطعام الآسيوي وسقيه بما وجد من طعام وشراب، بطريقة جميلة عكست حبه لهذا العمل، ورغبته في نيل الثواب من الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الطاهر والزمان المبارك، وزاد على ذلك بتقبيل رأس الرجل.