الأرصاد تنبه من أمطار رعدية ورياح تحجب الرؤية على «وادي الدواسر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وادي الدواسر: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً لأهالي منطقة الرياض، تحذر فيه من تقلبات جوية متوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة. وتشمل الحالة الجوية تكوناً للسحب الرعدية الممطرة ورياحاً نشطة تسبب تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية على وادي الدواسر. Advertisements وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ بعد منتصف ليلة الاثنين عند الساعة 00:30، وتستمر إلى الساعة السادسة صباحاً.

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