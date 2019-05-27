أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور قمتين في مدينة مكة

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى يوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو أيار.
وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.
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