شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: المبعوث الأممى يخرق القوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإربانى ؛ إنه فى خرق واضح للقواعد والأعراف الدبلوماسيةوالقوانين الدولية استمر المبعوث الدولي لليمن ، مارتن جريفيث ، فى عقد لقاءات ثنائية مع زعيم الميليشيا الحوثية طيلة الفترة الماضية، رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدوره في اعاقة العملية السياسية باليمن.

وأضاف الأريانى ، فى تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ أن هذه اللقاءات التي تمت دون تفويض من مجلس الأمن،وتوجيه المبعوث الدولي الشكر لزعيم الميليشيا في جلسة مجلس الأمن الاخيرة،يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة،ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول توافق أداء بعثتها في اليمن مع القانون الدولي وميثاق وأنظمة عمل الأمم المتحدة ، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على الإفادة الأخيرة لجريفيث لمجلس الأمن بخصوص مسرحية الانسحابات الأحادية من موانئ الحديدة، والذي تم دون تنسيق أو اشراف ورقابة من الحكومة الشرعية حسب الاتفاق ، فى أكبر عملية تضليل للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن .

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