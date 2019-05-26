شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند» يحذف جنسية إفريقية من تأشيرات استقدام العاملات المنزليات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت مصادر، أن موقع “مساند” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حذف الأسبوع الماضي خيار تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات.
وقالت المصادر إنه “لم يُسمح حتى الآن باستقدام أي عاملة منزلية من إثيوبيا، ولم يتطرق اجتماع عُقد يوم 9 رمضان بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل لملف الإثيوبيات”، بحسب “عكاظ”.
وبحسب المصادر؛ فإن إجراء حذف تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات من “مساند”، جاء على خلفية وصول التفاهمات بين الجانبين السعودي والإثيوبي حول الأمر إلى طريق مسدود.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت في فبراير الماضي الاتفاق مع نظيرتها في إثيوبيا على عودة استقدام العاملات المنزليات، براتب 1000 ريال، وبتكلفة ما بين 4 – 7 آلاف ريال، إضافة إلى إمكانية تأجيرهن.
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