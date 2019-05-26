شكرا لقرائتكم خبر عن أول تلاوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في المملكة قبل ٤٨ عاماً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول تلاوة أُذيعت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في المملكة. وكانت أول تلاوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في المملكة عام 1392هـ، وقرأ خلالها الشيخ عبدالله خياط رحمه الله آيات من سورة البقرة.

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