شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع هطول أمطار وجرياناً للسيول بعدة مناطق خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع حسن كراني، خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ هطول أمطار على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا تزال فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها”.

وأضاف: “كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة؛ فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة.. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتفادي مخاطر السيول”.