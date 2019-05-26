شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع هطول أمطار وجرياناً للسيول بعدة مناطق خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع حسن كراني، خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ هطول أمطار على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.
وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا تزال فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها”.
وأضاف: “كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة؛ فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة.. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتفادي مخاطر السيول”.
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