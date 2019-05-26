شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فرقة إسعافية باشرت الحادث.. إصابة 26 معتمراً في تصادم بـ«مكة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
أُصيب 26 معتمراً بإصابات بسيطة ومتوسطة، مساء أمس السبت، في حادث تصادم في النورية على طريق “مكة المكرمة – المدينة المنورة”.
وعلى الفور، وجّهت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، 11 فرقة إسعافية لعلاج ونقل المصابين، وذلك فور تلقّيها بلاغاً بوقوع الحادث من قبل غرفة العمليات الموحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه تم نقل عدد 23 مصاباً إلى مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام، إلى جانب نقل إصابتين عن طريق فرق الصحة، فيما رفضت حالة واحدة النقل إلى المستشفى.
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