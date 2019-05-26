شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من فقدانه.. العثور على المفقود «العضلي» متوفى جنوب مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

عثرت أسرة العضلي على ابنها المفقود “مقبل” عصر اليوم الأحد متوفّى بإحدى العمائر – قيد الإنشاء – بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة.

يُذكر أن أسرة العضلي قد أعلنت عن فقد ابنها منذ أسبوعين، ويدعى مقبل حسن العضلي، 22 عاماً، قبل أن يتم العثور عليه اليوم.

وأشارت الأسرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلا أنه انقطعت أخباره فجأة وقُفل هاتفه المحمول؛ ما دفع أسرته إلى إبلاغ الجهات الأمنية.