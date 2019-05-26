شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من فقدانه.. العثور على المفقود «العضلي» متوفى جنوب مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
عثرت أسرة العضلي على ابنها المفقود “مقبل” عصر اليوم الأحد متوفّى بإحدى العمائر – قيد الإنشاء – بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة.
يُذكر أن أسرة العضلي قد أعلنت عن فقد ابنها منذ أسبوعين، ويدعى مقبل حسن العضلي، 22 عاماً، قبل أن يتم العثور عليه اليوم.
وأشارت الأسرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلا أنه انقطعت أخباره فجأة وقُفل هاتفه المحمول؛ ما دفع أسرته إلى إبلاغ الجهات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوعين من فقدانه.. العثور على المفقود «العضلي» متوفى جنوب مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.